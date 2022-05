Lazio-Hellas Verona, prima della gara Lotito premia Immobile

Quest’oggi non prenderà parte alla gara per infortunio, ma, come spesso ci ha abituato negli ultimi anni, Immobile ha ricevuto un altro, l’ennesimo, premio della sua carriera. Ieri infatti è stato nominato dalla Lega Serie A il miglior attaccante del campionato. Prima della partita Immobile, dunque, ha ricevuto il premio a bordo campo dal presidente della Lazio Claudio Lotito, prima di salutare i tifosi in quella che è l’ultima gara stagionale. Questa è la seconda stagione in cui viene nominato miglior attaccante del campionato.

