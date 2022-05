ESCLUSIVA | Addio Strakosha, il fratello Dimitri: “Tutta la famiglia ricorderà per sempre questi anni, la Lazio avrà sempre un posto nel cuore di Thomas”

A distanza di un anno la maglia numero 16 biancoceleste torna in campo all’Olimpico. Nel match che chiude la stagione 2021/2022 i laziali sono impegnati tra le mura amiche nelle sfida contro l’Hellas Verona. La particolarità della gara è che in campo ritorna lo storico numero di Marco Parolo, uno dei giocatori più amati dal popolo biancoceleste che in campo, proprio per la maglia numero 16 della Lazio, ha sempre dato tutto con impegno e dedizione, dimostrando un legame sincero nei confronti di questi colori. All’intervallo della sfida odierna mister Sarri richiama in panchina Felipe Anderson che lascia il posto a Kamenovic, per la prima volta in campo e, per di più, con la maglia dell’ex centrocampista laziale. Contattato in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, Marco Parolo ha commentato così: “E’ bello rivedere il 16 in mezzo al campo“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: