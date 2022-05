La Lazio condanna i cori razzisti: “Contrari da sempre”

Sui social nelle ultime ore sono apparsi video in cui alcuni tifosi laziali insultavano uno steward nel corso del match contro l’Hellas Verona. Pochi minuti fa la società ha rilasciato un lungo comunicato in cui condanna fermamente ogni tipo di insulto razzista e slogan antisemiti.

“Sui cori razzisti e gli slogan antisemiti come quelli riportati in queste ore su alcuni siti e quotidiani la Società Sportiva Lazio si è sempre espressa con chiarezza: non meritano commenti e vanno condannati senza mezzi termini.

Per questo condividiamo pienamente anche le considerazioni del ministro Di Maio. La Lazio, infatti, ha già da anni attivato tutte le iniziative e le misure possibili per prevenire e reprimere questi fenomeni. Anche in questo frangente la Società si è già attivata con il proprio servizio di sicurezza, insieme alle autorità preposte, per individuare e perseguire i responsabili che, con i loro comportamenti, danneggiano gravemente l’immagine di tutto il calcio e di chi tifa con vera passione”.

