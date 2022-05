Lazio-Verona, Cataldi ringrazia i tifosi e saluta i partenti: “Un grazie a tutti voi e a chi non indosserà più questa maglia, ma l’ha onorata come una seconda pelle” – FOTO

La Lazio chiude la sua stagione con un 3-3 maturato in casa contro il Verona. Una partita emozionante quella di ieri sera sopratutto per l’addio di alcuni giocatori. A lasciare dìsicuramente la Lazio saranno infatti Strakosha, Lucas Leiva e Luiz Felipe, cheieri hanno dato il loro ultimo saluti ai tifosi biancocelesti. Tanti gli omaggi per questi 3 calciatori che per anni hanno vestito l’aquila sul petto. Tra i tanti messaggi, c’è anche quello del loro compagno di squadra Danilo Cataldi,che sui social ha voluto ringraziare tutti i tifosi e la squadra per la stagione appena conclusa, dando appuntamento a tutti per l’anno prossimo. In ultimo, il centrocampista biancoceleste ha voluto rendere omaggio al suo compagno ed amico Thomas Strakosha, che prontamente ha risposto ringraziandolo per le parole spese.

Queste le parole di Cataldi:

“55.000 GRAZIE. È stato un anno complicato, fatto di cambiamenti, difficoltà, e sacrifici. GRAZIE perché ci siete stati accanto in ogni stadio, e in ogni situazione, bella o brutta .Nella più grande speranza che questa possa diventare la normalità, quando si gioca in casa. Noi faremo il possibile per farvi venire sempre più numerosi. Perchè insieme a tutti voi possiamo fare qualcosa di GRANDE.

Un GRAZIE a chi questa maglia, non la indosserà più, ma l’ha onorata come una seconda pelle. Senza pensare alle conseguenze, alla stanchezza, agli infortuni o vicende extracampo.

Per quanto mi riguarda, per le persone, più che per i calciatori, che siete stati in tutti questi anni, questa sarà sempre casa vostra.

Una menzione in più al mio amico @thomas_strakosha. 10 anni insieme sono tanti, sono una parte di vita, che ho avuto l’onore di condividere con te. Ti voglio bene.

Un grande abbraccio a tutti voi. Ci rivediamo tra poco.

Forza Lazio Sempre.”

Questa la risposta di Strakosha: “Siamo cresciuti insieme e ti porterò sempre al mio cuore fratellone porta la nostra Lazio dove merita ti voglio bene è stato un onore condividere tutti questi anni con te.”

