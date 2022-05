Lazio-Verona, Zaccagni: “Terminata una stagione per me importantissima. Ho capito il valore di indossare questa maglia” – FOTO

La Lazio chiude la stagione con un 3-3 maturato in casa con il Verona, in una serata speciali per tifosi e calciatori. Le emozioni vissute ieri sera sono state tantissime, tra chi ha salutato per sempre la causa biancoceleste, a chi ha dato appuntamento per l’anno prossimo. Tra i tanti messaggi, c’è anche quello di Mattia Zaccagni, che sul suo profilo Instagram ha voluto tirare le somme di questo suo primo anno alla Lazio, ringraziando tifosi e squadra.

Queste le sue parole:

“È terminata una stagione per me importantissima, abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo, ma consapevoli del fatto che possiamo fare di più! Ho capito il valore di indossare questa maglia. GRAZIE LAZIO, GRAZIE LAZIALI”

