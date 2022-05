L’Udinese fa poker all’Arechi, ma in Serie B scende il Cagliari che non riesce a superare il Venezia: miracolo di Nicola che salva la Salernitana

Dopo aver assegnato lo scudetto al Milan, che trionfa 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per archiviare la stagione della Serie A, mancava l’ultimo verdetto, l’ultima retrocessa in Serie B. Dopo Venezia e Genoa scende nella serie cadetta anche il Cagliari che non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Venezia. I sardi hanno giocato praticamente tutto il secondo tempo, sapendo che l’Udinese stava vincendo con 4 gol sulla Salernitana e che gli sarebbe servito un gol per strappare i 3 punti e rimanere in Serie A.

