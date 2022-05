TMW | Lazio, stasera incontro Lotito-Sarri: ultimi dettagli da definire prima del rinnovo

La Lazio chiude la stagione con un 3-3 maturato in casa contro il Verona. Una serata speciale quella di ieri vissuta assieme a tutti i tifosi biancocelesti, che ha visto come protagonisti i prossimi partenti. Da Strakosha fino a Lucas Leiva, per poi passare da Luiz Felipe. Sono loro i giocatori che ieri hanno dato addio alla Lazio, tra lacrime ed emozione. Il difensore brasiliano, ha voluto dare il suo personale saluto con un post sul propri profilo Instagram ufficiale, in cui scrive: “Ieri è stata la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Lazio. Ci sono tante cose da dire, ma ci sarà tempo. Oggi voglio solo ringraziare tutti i miei compagni, tutti i tifosi e tutte le persone che lavorano in questo club che per me significa CASA. Cinque anni sono tanti, qui sono cresciuto, sono diventato uomo, padre e calciatore di Serie A. Qui ho vinto tanti titoli ed ho vestito la maglia della nazionale. Sono grato e sarò sempre legato ai colori biancocelesti. Forza Lazio!”.

Questo il post di Luiz Felipe:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: