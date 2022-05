Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito, festa per Muriqi e Vavro: il primo è salvo, il secondo è campione

Come ogni settimana andiamo a rivivere il weekend dei calciatori ceduti in prestito dalla Lazio. E’ stata una domenica splendida sia per Vedat Muriqi che per Denis Vavro, che hanno raggiunto entrambi i propri obiettivi: il Mallorca è riuscito a salvarsi, mentre il Copenaghen si è laureato campione in Danimarca.

In Liga il Mallorca è riuscito nell’impresa di raggiungere la salvezza, andando a vincere per 0-2 sul campo dell’Osasuna: ancora una volta decisivo Muriqi, grazie all’assist in occasione del vantaggio degli ospiti. L’attaccante di proprietà della Lazio chiude la sua Liga con cinque gol fatti e tre assist, a testimonianza di un contributo fondamentale per la salvezza. Era invece squalificato Escalante, che non ha potuto giocare la gara tra Alaves e Cadice: i padroni di casa chiudono la Liga all’ultimo posto, nonostante il grande contributo di Escalante, condito da cinque gol.

Grande festa invece per Denis Vavro e il suo Copenaghen, che si è laureato campione di Danimarca grazie alla vittoria per 3-0 inflitta all’Aalborg. Il difensore slovacco, che ieri non era in campo, ha ritrovato continuità e convinzione. Potrebbe inoltre rappresentare una buona opportunità per le casse della Lazio, qualora il Copenaghen decidesse di riscattarlo.

