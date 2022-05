Acerbi: “Obiettivo Europa centrato. Un saluto particolare a Lucas Leiva, punto di riferimento”

Tramite un post sul proprio profilo Instagram il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha fatto una sorta di bilancio della stagione, la prima con Sarri in panchina, ricordando emozioni e gioie, ma anche incomprensioni. Questo quanto scritto da Acerbi: “Una stagione ricca di emozioni, gioie e alcune incomprensioni, ma l’importante come al solito è il risultato ottenuto sul campo: obiettivo Europa centrato. Un saluto particolare a Lucas Leiva, con il quale ho avuto la fortuna di condividere molte esperienze importanti e che stimo sia come uomo che come calciatore, un punto di riferimento per i giovani che hanno avuto la fortuna di imparare da lui. In bocca al lupo per il futuro anche a Strakosha e Luiz Felipe“.

