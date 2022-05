Ballotta: “Lazio l’anno prossimo serve di più. Bisogna valutare offerte importanti per Milinkovic” E sulla Conference…

Intervenuto sulle frequenze della trasmissione radiofonica 1 Football Club, l’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato del futuro dei biancocelesti, esprimendosi anche in merito ad una possibile cessione di Milinkovic Savic e sulla Conference League.

Queste le sue parole:

“Deve essere una stagione diversa la prossima, rispetto a questa. Sicuramente bisogna cambiare alcuni giocatori, ma come primo anno, è stato un anno di studio, e penso che tutti siano già all’opera per studiare il futuro. Se prendi certi tipi di allenatori devi essere consapevole che hanno bisogno di certi tipi di calciatori. La piazza ha delle pretese, e i nomi fanno sempre un bell’effetto, ma questo effetto dura finché non vinci. Mou e Sarri sono allenatori con nomi altisonanti, che scaldano la piazza, e questo sicuramente fa bene al popolo. Siamo al primo anno per entrambe, ma come ho già detto dall’anno prossimo si dovrà fare di più”

“Io penso che da quando Milinkovic è arrivato c’è sempre stata questa voce di addio, ma poi è sempre rimasto. Ci sono tante valutazioni da fare e in questo caso bisogna capire se si vuole costruire il progetto intorno a lui, oppure se si vuole vendere per incassare e costruire una squadra, in generale, più forte. Penso che la Lazio debba valutare le offerte importanti, come è giusto che sia”

“La Coppa delle Coppe era diversa dalla Conference League, perché dovevi vincere la Coppa Italia per parteciparvi. In questo caso si tratta solo di un piazzamento in classifica. Penso che sia comunque sempre un trofeo, ma è indubbio che non sia tra le competizioni più importanti”

