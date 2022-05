Calciomercato, la Lazio pensa a Mandragora e Mario Rui

Il Torino oggi incontrerà la Juventus per parlare del futuro di Rolando Mandragora. Il centrocampista non ha raggiunto le 20 presenze da titolare previste negli accordi tra le due società e in questo modo l’obbligo di riscatto è diventato diritto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’obbligo era fissato a 9,5 milioni e il diritto a 14, cifra considerata troppo alta da Cairo. Qualora non venisse riscattato, per il giocatore sono pronte a farsi avanti Lazio, Roma e Fiorentina. Lo stesso quotidiano riporta che la Lazio starebbe seguendo anche Mario Rui. Il Napoli ha chiuso per Mathias Olivera che potrebbe cambiare le gerarchie sulla fascia sinistra e portare, quindi, alla cessione del portoghese. Sarri lo allenava già all’Empoli e potrebbe volerlo di nuovo alla Lazio. Qualora venisse ceduto, De Laurentiis sarebbe pronto a sostituirlo con Parisi.

