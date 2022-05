GdS | Lazio, si cambia: dietro sarà rivoluzione, avanti con i nomi di Sarri

Tra gli obiettivi di casa Lazio c’è sicuramente quello di rifondare una difesa che negli ultimi tempi è in difficoltà. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, partirà la vera e propria rivoluzione difensiva con tre elementi su quattro che cambieranno, con l’aggiunta del portiere. Per la rifondazione Alessio Romagnoli rappresenta il punto di partenza; il suo eventuale arrivo comporterà la partenza di Acerbi. Inoltre si punta a Nicolò Casale del Verona, già indicato da Sarri a gennaio: un’operazione da circa 10 milioni di euro. Patric, che sembrava in partenza, sarà invece una delle alternative per il centro della difesa. Nel mirino c’è anche Victor Chust, 22enne spagnolo reduce dalla stagione al Cadice in prestito dal Real Madrid. In organico anche Radu ed il giovane Kamenovic. Per la fascia sinistra il primo obiettivo è Emerson Palmieri, con il Chelsea che già in questa stagione lo ha girato il prestito al Lione. Marusic sarà un jolly per le fasce, a destra resta Lazzari. Per la porta, la preferenza ricade su Marco Carnesecchi, classe 2000 in prestito alla Cremonese dall’Atalanta.

