Lazio, Carnesecchi resta la prima scelta: la proposta

La Lazio inizia a lavorare sul mercato, in primis per risolvere le situazioni legate ai giocatori con il contratto in scadenza che lasceranno la capitale. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, Marco Carnesecchi è la prima scelta della società laziale. Il noto esperto di mercato già nei mesi scorsi aveva parlato dell’interesse dei biancocelesti per il portiere, reduce da una stagione terminata con la promozione in A della Cremonese. I contatti proseguono, con il classe 2000 che tornerà all’Atalanta per fine prestito e la stessa Cremonese spinge per poterlo confermare nella prossima stagione. I bergamaschi non lo valutano meno di 12-15 milioni, non vorrebbero privarsene ma nello stesso tempo sono consapevoli di aver fatto un investimento di 20 milioni, la scorsa estate, per Musso. Il giocatore gradirebbe la Lazio e si cercherà una formula che possa accontentare tutti: magari un prestito biennale con obbligo di riscatto e percentuale da eventuale futura vendita.

