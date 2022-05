Tommaso Rocchi: “Il mio amore per la Lazio mi fa sperare nella Primavera biancoceleste”

Tommaso Rocchi, ex giocatore della Lazio e attuale allenatore dei biancocelesti Under 18, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Tuttomercatoweb.

Diversi i punti toccati, dal suo futuro con la Prima squadra della Capitale all’importanza di un giocatore come Immobile.

Sta facendo la gavetta da allenatore. Dove si vede il prossimo anno?

“Ho fatto tutti i corsi a Coverciano, adesso sto facendo il master. Il mio obiettivo immediato è arrivare in Primavera. Quest’anno nelle difficoltà di organico, e avendo molti esordienti, siamo riusciti a battere squadre di prima fascia, vere e proprie corazzate, giocando un buon calcio, intenso e propositivo, e valorizzando tutti gli elementi a mia disposizione. Però passati sei anni se non c’è la possibilità devo valutare anche altre ipotesi. Il mio amore per la Lazio mi fa sperare nella Primavera biancoceleste, perché so di incarnare i valori e ciò che la maglia della Lazio rappresenta”.

La Lazio invece punta sempre su Immobile.

“Ha fatto benissimo e ha continuato in tutti questi anni. È una certezza”.

In Nazionale però ha spesso fatto fatica.

“Come qualità, come persona e atteggiamento è sempre stato all’altezza. Forse il tipo di gioco non si è sposato con le qualità. Poi subentra anche l’aspetto psicologico. Ma Immobile non si discute”.

