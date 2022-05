TMW| Calciomercato, per Vecino si spalancano le porte della Lazio

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il futuro di Matias Vecino potrebbe essere ancora in Serie A. Di fatto il centrocampista uruguaiano è in scadenza e non in condizione di rinnovare con l’Inter. Di fatto non ha trovato spazio con Simone Inzaghi quest’anno e un addio che sembrava possibile già a gennaio arriverà presumibilmente questa estate.

Alla finestra la Lazio di Sarri, che avrebbe già adocchiato il suo ex centrocampista ai tempi dell’Empoli e lo rivorrebbe ben volentieri in biancoceleste per rinforzare un reparto che potrebbe essere privato di Sergej Milinkovic-Savic. Un colpo che, tuttavia, farebbe felice l’allenatore a prescindere dal futuro del sergente data la sua esperienza e il suo passato funzionale nello scacchiere di gioco di Maurizio Sarri, oltre che, successivamente, anche con la Fiorentina.

