Toma Basic presente alla finale di Coppa di Croazia per seguire il suo ex club

Beppe Signori, ex bomber della Lazio, annuncia tramite una storia sul suo profilo Instagram, che domani sarà presente allo Stadio Olimpico alle ore 19, all’apertura dei cancelli, in occasione dell’evento “Insieme per la Pace“. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per la ricostruzione di un reparto di pediatria oncologica in Ucraina.

