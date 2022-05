Comitato Consumatori Lazio: “No alla romanistizzazione della Capitale. Deferite Zaniolo e i responsabili”. Il comunicato

A seguito dei festeggiamenti dell’ As Roma per la vittoria della Conference League, il Comitato Consumatori Lazio ha espresso le proprie perplessità in merito ai cori e alle frasi dei tifosi giallorossi e di Niccolò Zaniolo contro la Lazio ed i suoi calciatori.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Comitato Consumatori Lazio, nel formulare le proprie congratulazioni alla A.S. Roma per la vittoria della Conference League 2022, esprime fortissime perplessità riguardo le modalità dei festeggiamenti messi in atto dalla squadra e dalla tifoseria giallorossa.

“Il calciatore Zaniolo ed altri suoi compagni, infatti, anziché limitarsi a festeggiare la propria vittoria, si sono lasciati andare ad insulti sguaiati, smodati e gratuiti verso la Società Sportiva Lazio, ledendo i principi fondamentali che dovrebbero guidare il comportamento dei calciatori professionisti e per i quali si chiede l’immediato deferimento presso le competenti Autorità Federali degli autori e degli organizzatori dell’evento (come per lo striscione antiinterista mostrato durante i festeggiamenti milanisti).

Non solo. Chiunque ha potuto notare che qua e là sono comparse immagini celebrative contenenti la scritta “Roma ha vinto”, che non risultano assolutamente rappresentative di milioni di cittadini che o sono tifosi di altre squadre o addirittura tifosi non sono, i quali, per tali ragioni, non si identificano affatto con questo improvvido tentativo di romanistizzazione forzata della città.

I suddetti festeggiamenti, peraltro, seppur comprensibili dopo 14 anni di astinenza da successi sportivi, sono apparsi palesemente sproporzionati rispetto alla conquista di una competizione minore, come lo stesso presidente della Uefa Alexander Ceferin ha avuto modo di definirla in sede di presentazione della Conference League.

L’euforia, la gioia e l’esultanza costituiscono la base portante della passione sportiva, ma l’eccessiva esaltazione mediatica del successo giallorosso, invero, si è rivelata indebitamente lesiva dell’immagine della cittadinanza romana, che agli occhi della platea internazionale è parsa fin troppo provinciale sul piano sportivo e del tutto fuori contesto rispetto alla storia, all’autorevolezza ed alla cultura millenaria della Capitale.

Roma, li 27 maggio 2022

Comitato Consumatori Lazio“

