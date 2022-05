Champions League, vince il Real Madrid: battuto il Liverpool per 1-0

Liverpool-Real Madrid, finale di Champions della stagione 21/22, sarebbe dovuta iniziare alle 21, ma è stata posticipata di almeno 30 minuti. Il motivo è da ritrovarsi nella sicurezza: come testimoniato da numerosi video sui social, molti tifosi hanno scavalcato i cancelli e sono riusciti ad entrare allo stadio superando i controlli. Per la precisione, si parla di 15mila tifosi entrati senza biglietto, di altri tifosi che, con il biglietto, hanno fatto la fila per ore senza riuscire ad entrare e anche di uso di lacrimogeni in aree frequentate da adulti con bambini.

To sum up the current situation in Paris #UCLFinal:

– 15K fans have entered the stadium WITHOUT buying tickets

– fans queuing outside for HOURS but still didn’t get inside

– use of tear gas in areas with children

– kick off delayed for at least 15 minutes

Absolute joke.

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 28, 2022