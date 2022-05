CdS | Lotito dopo l’accordo con Sarri: “Rinforzo la Lazio, lavoro per i tifosi”

Intesa da giorni tra il presidente biancoceleste e il tecnico della Lazio: firme e annunci possono arrivare già da domani.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha concesso qualche dichiarazione passeggiando ieri a Piazza di Siena. “Sarri ha firmato, ora il rafforzamento della squadra“, ha promesso il patron accelerando l’iter del triennale offerto all’allenatore, dando per scontato la firma che va ancora apposta. Lo scambio avverrà via mail. Gli accordi sono sanciti: durata del contratto (2025), ingaggio (3.5 milioni più bonus), nessuna clausola d’uscita ne per l’allenatore ne per il club. L’unica è quella ancora valida nel contratto in essere (scadenza 2023): entro domani Sarri può liberarsi per andare all’estero (in Premier per un top club).

GLI OBIETTIVI. Il tecnico chiede 6-7 acquisti e Lotito chiede il miglioramento del quinto posto. “Il sogno di questa squadra è fare meglio di quanto fatto quest’anno. Due anni fa, senza la pandemia, forse avremmo potuto vincere lo scudetto. Quest’anno abbiamo fatto dei cambiamenti, quando si verificano assestamenti non sempre si creano condizioni di totale efficenza. Abbiamo chiuso a -6 punti dalla quarta, abbiamo perso partite contro squadre per noi abbordabili, si sono classificate da metà classifica in giù. Erano punti che potevamo acquisire”. Il presidente biancoceleste chiede “Un po’ di tranquillità” e che “Vengano rappresentate le cose per come sono, senza operare sistematiche destabilizzazioni”. In settimana è prevista una riunione per fissare i prezzi degli abbonamenti.

IL MERCATO. Dopo Leiva, può partire anche Acerbi. Arriveranno un portiere (Carnesecchi in pole, Vicario l’alternativa), almeno due centrali (tra Romagnoli, Ferrari e Casale, ci sono anche opzioni estere come Diop del West Ham), un terzino sinistro (Emerson o Parisi, le richieste di Sarri), un play (Marcos Antonio è il prescelto), un nuovo Milinkovic se andrà via (i sogni del tecnico sono Loftus-Cheek e Allan). Come vice Immobile sarà confermato Cabral, si lavora al riscatto dallo Sporting Lisbona, si punta a chiudere a 4-5 milioni. La decisione è a sorpresa, concordata con l’allenatore.

