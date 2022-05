CdS | Muriqi e Vavro, si tratta per le cessioni definitive

I prestiti: la Lazio lavora anche sulle uscite.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste si sta muovendo per sistemare alcune operazioni in uscita, su tutte quelle di Vedat Muriqi e Denis Vavro. Entrambi vorrebbero restare nel club in cui sono, Maiorca e Copenaghen sarebbero felici di poterli trattenere a condizione che venga applicato uno sconto sul diritto di riscatto.

Per evitare una minusvalenza eccessiva, Lotito chiede almeno 10 milioni per il kosovaro. Nel caso del giocatore slovacco, ci sono i margini per trovare un’intesa: la differenza tra la domanda e l’offerta è di circa un milione.

Nonostante la retrocessione dell’Alvez abbia fatto cadere l’obbligo di riscatto da parte dei baschi, Gonzalo Escalante dovrebbe restare in Spagna: in Liga non manca il mercato per l’argentino. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 e la Lazio può cederlo solo a titolo definitivo. Esattamente come per Kiyine, rientrato alla base dopo la discesa in B del Venezia. Sono nella stessa situazione anche altri giocatori in rientro dal prestito: Jony, Durmisi, Lombardi, Adekanye, Djavan Anderson, Armini, Alia, Morrone, Ndrecka e Casasola.

Invece, via a parametro zero Jordan Lukaku, dopo aver disputato gli ultimi 5 mesi a Vicenza. Praticamente impossibile piazzare Fares (scadenza 2025), nell’ultima stagione al Genoa e poi al Torino: ha rimediato una lesione al legamento crociato appena ufficializzato il passaggio in granata.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: