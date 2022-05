Il Tempo | Carnesecchi o Vicario. È corsa a due

Dopo l’addio di Strakosha serve un titolare.

Come riportato da Il Tempo, Sarri aspetta un nuovo portiere. La Lazio ha bisogno di un titolare di livello che possa far fare un salto di qualità a tutto il reparto difensivo. Da un lato Carnesecchi, dall’altro Vicario: entrambi hanno disputato l’intera annata in prestito. Proprio su Vicario, il presidente dell’Empoli ha dichiarato: “Non lo ricatteremo onorando l’accordo previsto, successivamente valuteremo la sua situazione. L’Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perchè hanno richieste dall’Italia e dall’estero da club che disputeranno competizioni internazionali, tutti gli altri resteranno per crescere e migliorare insieme“.

Alla domanda su una possibile cessione alla Lazio, Fabrizio Corsi ha risposto: “Se il mio amico Lotito me lo chiedesse con un’offerta giusta, sarei quasi contento…La Lazio a quel punto sarebbe in prima fila, a patto che venga riconosciuto il nostro lavoro e soprattutto il reale valore di questo ragazzo“.

Si parla di una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro per il portiere che compirà 26 anni il prossimo 7 ottobre.

Ancora più giovane è Carnesecchi, classe 2000. Trattare con l’Atalanta non sarà facile, anche dal punto di vista dei rapporti. Si sta studiando una formula per cercare di contenere i costi: prestito biennale con obbligo di riscatto e percentuale su una futura rivendita. A mantenere i gradi di secondo sarà ancora Pepe Reina.

Infine, c’è da monitorare la situazione Cragno: con il Cagliari retrocesso in B, è probabile che lascerà la Sardegna. Si parla di Napoli, ma non è l’unica pista.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: