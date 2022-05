Il Tempo | Lazio, tutto su Mertens. Sarri ci crede

Un sogno chiamato Ciro. Dopo Immobile, Sarri vuole Mertens, che ha già allenato a Napoli e che grazie a lui è diventato il miglior marcatore della storia napoletana. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio sta aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Il rapporto tra il belga e il Napoli sembra ai minimi storici, le due parti non trovano l’accordo per il rinnovo. Mertens ha 35 anni ma si sente bene, vuole continuare a giocare ad alti livelli con un allenatore che crede in lui e Sarri sarebbe perfetto. Prima di tutto, però, l’attaccante deve separarsi dal Napoli e sembra che l’ultimatum dato dalla società sia di un’ulteriore settimana. Scaduto questo tempo, la Lazio tratterebbe direttamente con Mertens, che sarebbe libero di firmare con chiunque. Il giocatore, però, deve comunque decidere se rimanere in Italia o andare all’estero. Un’altra questione da risolvere sarebbe la durata del contratto, ma Sarri lo vuole alla Lazio, proprio come Pedro l’anno scorso. Mertens sarebbe molto più di un vice Immobile, sarebbe il regalo perfetto per sancire il rinnovo tra mister e società.

In generale, sarà una settimana molto importante sul fronte mercato. Si aspettano notizie da Romagnoli e dovrebbe arrivare l’annuncio di Marcos Antonio. Si saprà qualcosa anche dei riscatti di Muriqi e Vavro: per il primo si chiedono 14 milioni, troppi per il Maiorca, nonostante l’attaccante voglia rimanere in Liga; il secondo è più probabile che venga riscattato e l’intesa può essere raggiunta intorno ai 5 milioni di euro.

