Lazio C8, questa sera altro scontro con il Totti Sporting Club: appuntamento con i playoff scudetto

Questa sera la Lazio C8 giocherà ancora una volta contro il Totti Sporting Club nella gara valida per i playoff scudetto. L’ultimo scontro prima di questa sera tra le due squadre andò in scena lo sorso 25 aprile con la vittoria per 4-2 dei biancocelesti con la tripletta di Tomas Amico. Questa sera alle 21 le due squadre scenderanno di nuovo in campo al centro sportivo Atletico 2000, in Via di Centocelle.

