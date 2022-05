Betis, bisogna vendere per poter firmare Luiz Felipe e Luiz Henrique

Dopo tante stagioni in biancoceleste, Luiz Felipe è un promesso sposo del Betis. Il club spagnolo tuttavia ha quale problema economico, dato che potrà destinare solo il 33% dei soldi risparmiati o guadagnati alla firma di nuovi calciatori. Il Betis dovrà bilanciare i conti, dato il superamento del tetto salariale da parte del club, al fine di firmare Luiz Felipe e Luiz Henrique.

Così si è espresso in merito Antonio Cordòn, il direttore sportivo del Betis: “L’ha detto il presidente, che bisogna vendere. La situazione economica è ancora dura, è difficile trovare l’equilibrio, ma sono convinto che quando ci stabilizzeremo la crescita sarà esponenziale. Io che mi muovo nel mercato posso verificare che tutti nel calcio cercano vendite perché ci sono stati anni molto duri nella pandemia che hanno colpito i club in generale. Siamo stati eccezionali per due anni in un periodo di austerità, non è i più importanti portano grandi acquisti. La salute finanziaria o economica del club è ciò che decide se fare un gradino più in alto, se rimanere o se dobbiamo sopravvivere. Ma spendere soldi non garantisce il successo“.

