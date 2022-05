UFFICIALE| Ivan Perisic ha firmato con una nuova squadra

Il Tottenham annuncia tramite i suoi canali ufficiali il trasferimento di Ivan Perisic dall‘Inter agli Hotspur. Duro colpo per Simone Inzaghi, che nella prossima stagione dovrà fare a meno del croato, uno tra i giocatori migliori della rosa di quest’anno. Ora toccherà alla società nerazzurra rimpiazzare a dovere il calciatore.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.

Welcome to Spurs, Ivan! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022