CdS | La Lazio punta su Ilic. Spunta Suarez

Ecco due opzioni in più per il centrocampo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un doppio piano di mercato, uno con la conferma di Milinkovic, uno senza. E non è detto che Luis Alberto resti, ci sono nuovi rumors sul Siviglia. Con i soldi di Sergej si potrebbe puntare a Loftus Cheek del Chelsea, quanto meno nelle idee di Sarri. Il tecnico biancoceleste sperava di avere Allan da svincolato, ma per il momento non si libera dall’Everton.

Ci sono soluzioni anche meno costose, più facili da concretizzare. Una di queste è Ilic del Verona, ha una valutazione di 12 milioni e potrebbe anche sostituire il Mago. Il presidente del Verona ha fatto capire che sono in ballo più operazioni col suo club: “Io a Lotito ho consigliato cosa fare, la possibilità di fare un’operazione con la Lazio c’è anche in percentuale abbondante. Forse anche due”. È spuntato anche il nome di Denis Suarez del Celta Virgo, valutazione 10 milioni. Trequartista, attaccante esterno, è in uscita.

Lotito è arrivato a proporre 2,5 milioni più bonus per Romagnoli, più di quanto offerto dai rossoneri. Il difensore ha chiesto 3 milioni più bonus, ha concesso uno sconto di 300 mila euro netti. È possibile un nuovo incontro tra la Lazio ed Enzo Raiola, manager del centrale. I contatti telefonici sono continui.

Sarri ha dato l’ok all’arrivo di Romagnoli e insiste per Casale. Setti e Lotito si sono visti a cena dopo la finale di Coppa Italia ed è stato proprio il presidente del Verona a confermare la possibilità di poter chiudere per il giocatore, ammettendo che è seguito anche dalla Roma. Possono essere anche i giorni di Victor Chust, difensore centrale, 22 anni. È previsto un incontro con emissari del Real Madrid, costa tra i 5 e i 7 milioni.

