CorSera | Indice di liquidità, i club presentano le carte. Suspence Lazio fino all’ultima ora

Clima sempre più teso fra la Lega di A e la Figc.

Come riportato dal Corriere della Sera, a inasprire i rapporti fra i club e il presidente Gravina è l’indice di liquidità di 0,5 per potersi iscrivere al campionato.

Ieri la scadenza per presentare la documentazione per la verifica dell’indice, sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo. La Lazio ha atteso fino all’ultimo e, poco prima della mezzanotte, si è messa in regola. L’eventuale ritardo della squadra di Lotito, avrebbe causato serie conseguenze per la società e un punto di penalità per il prossimo campionato. Adesso la Covisoc vaglierà le singole situazioni.

