ESCLUSIVA| Floriani Mussolini ad Auronzo con la Lazio? Non proprio… quattro squadre su di lui

La stagione è conclusa ormai da più di una settimana e la testa nel mondo Lazio è già ad Auronzo dove si terrà il consueto ritiro estivo. E’ tanta la curiosità attorno ai volti nuovi che saranno al comando di Sarri: tra nuovi acquisti e ragazzi che saliranno dalla Primavera dovrebbero essere diverse le novità apportate alla rosa di mister Sarri. Tra i giovani che si sono messi più in mostra nell’anno della Lazio Primavera c’è sicuramente Romano Floriani Mussolini: il terzino destro, per il secondo anno consecutivo in Primavera, ha fatto vedere cose ottime e una chiamata per Auronzo sembra quasi scontata.

Le cose, in realtà, non stanno proprio così. Floriani è infatti un giocatore su cui poter puntare per il futuro e per cui la gestione, sicuramente delicata, deve prevedere un salto di qualità tra i “grandi”. Ecco allora che, secondo quanto appreso dalla redazione di Laziopress.it, sul giovane terzino della Lazio ci sarebbero 4 squadre: due di Serie B e due di Lega Pro. E’ una fase in cui si sta trattando per portare Floriani a fare un’ulteriore esperienza di crescita dopo due anni di Primavera con i biancocelesti. La priorità è questa anche se la presenza in ritiro non si esclude. Però, come già accaduto in passato, allo spicchio di ritiro non seguirà una continuità in prima squadra: a livello di terzini la Lazio è infatti coperta da Lazzari, Marusic, Hisaj e uno tra Radu e Patric, pronti ad alternarsi. Proprio per questo Mussolini è in cerca di una sistemazione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: