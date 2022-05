Serie A, anche la Lazio ha depositato la documentazione relativa all’indice di liquidità per iscriversi al campionato

Ormai da giorni il nome di Dries Mertens viene accostato alla Lazio: stando a quanto riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il giocatore avrà contatti entro questa settimana con il Napoli; in caso di non accordo con i partenopei, i biancocelesti sarebbero una delle primissime opzioni, se non addirittura la prima, che il belga prenderà in considerazione.

