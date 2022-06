Gol della stagione, tifosi della Lazio chiamati a scegliere: quel’è la rete migliore? – VIDEO

La Salernitana si è salvata all’ultima giornata, a discapito del Cagliari che con l’ultimo pareggio del campionato si è condannato alla Serie B. Il club campano rimarrà dunque un altro anno in A, per la gioia di tifosi e Società. Il rinnovo del Ds Walter Sabatini sembrava essere solo una formalità, in quanto l’accordo era stato raggiunto appena dopo la salvezza ottenuta. Tuttavia, il suo futuro adesso sembra essere in bilico: come anticipano infatti dal quotidiano La Città e poi riportato anche dall’ANSA, Sabatini ha avuto delle divergenze con il Presidente Danilo Iervolino. Il tutto a causa delle commissioni percepite dai procuratori, sulle quali il Patron si è sempre espresso pubblicamente con l’intenzione di voler cambiare il sistema. Seppur a favore di questa soluzione, sembrerebbe che il Ds avrebbe espresso in merito qualche perplessità, facendo allontanare nuovamente le due parti. Al momento la società e Sabatini si trovano in una fase di riflessione, che potrebbe anche portare ad un clamoroso divorzio.

