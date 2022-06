Lazzari e Zaccagni lasciano il ritiro degli Azzurri

All’indomani della sconfitta dell’Italia con l’Argentina nella finalissima della Supercoppa mondiale, che ha visto un netto 0-3 a favore della nazionale allenata da Scaloni, ex calciatore della Lazio, gli Azzurri iniziano a smantellarsi.

Come riportato da tuttomercatoweb.com altri tre giocatori della squadra di Mancini, oltre ai sei che hanno lasciato oggi il ritiro della nazionale (Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti), lasceranno tra stasera e domattina il ritiro della Nazionale a Coverciano. Tra i calciatori in questione ci sono due tesserati della Lazio, Lazzari e Zaccagni, che torneranno a Roma, oltre al portiere del Genoa Sirigu. Il programma azzurro per domani prevede un allenamento alle 17.30 in preparazione della sfida di sabato in Nations League contro la Germania.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: