Serie A, Immobile come un rugbista: “Italrugby, come giudichi la sua corsa verso la meta?” – FOTO

I Laziali del Sodalizio Veneto hanno organizzato quest’oggi una cerimonia commemorativa per ricordare tutti i caduti appartenenti alla Società Podistica Lazio durante la Prima Guerra Mondiale, presso il Sacrario Militare Redipuglia (Gorizia). In tale territorio, moltissimi biancocelesti hanno sacrificato le proprie vite per la Patria, trasformando i propri campi di gioco in orti di guerra per sfamare la popolazione durante il primo conflitto mondiale.

Queste le immagini della cerimonia presenziata dall’Associazione Laziali Veneto:

