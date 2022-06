ESCLUSIVA | Aquilani sul Memorial Guerini: “Per me motivo di orgoglio: spero sia il primo di una lunga serie”

A organizzare l’odierno “Memorial Daniel Guerini” è stato Alberto Aquilani, suo ex allenatore quando Daniel era alla Fiorentina. La nostra redazione lo ha intervistato in esclusiva, a margine dell’evento.

“Per me è motivo di soddisfazione e orgoglio per il rapporto che avevo con Daniel, che oggi ho approfondito con tutta la famiglia. È una cosa che volevamo tanto, siamo riusciti a farla: spero sia il primo di una lunga serie. Sembra che vada tutto per il meglio, è una cosa che mi è entrata nel cuore. Abbiamo pensato che fosse una cosa bella perchè il ricordo non deve mai scendere. Con Michela e Danilo abbiamo deciso di farlo tempo fa, ringraziamo chi ha aderito e chi è venuto. Spero di farlo per tanto tempo perchè è un qualcosa per un ragazzo che non c’è più. Sono contento anche dell’età dei ragazzi che hanno preso parte a questo torneo. Il calcio regala anche questo tipo di attenzione, è importante per fare gruppo e ti porta a competere anche per tornei come questo, in cui la vittoria non è la priorità“.

