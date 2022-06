Caso Lazio-Nazionale, fonti della Lega si esprimono sulla vicenda: “La Figc danneggia i club di Serie A”

Vedat Muriqi è riuscito a raggiungere la salvezza col Mallorca in Liga ed è stato anche eletto come MVP del mese di maggio. Da quando è arrivato in Spagna ha sorpreso molti in positivo e il Mallorca vorrebbe riscattarlo, nella speranza di trovare un accordo con la Lazio. Come riportato dal MARCA, l’attaccante kosovaro ha parlato del suo futuro prima di scendere in campo con la sua nazionale contro la Grecia, ecco le sue parole: “Ora che la stagione è finita sono totalmente concentrato sulla nazionale. Mi mancano tre partite e poi un mese di ferie. Mi sento psicologicamente stanco perché lottare contro la retrocessione è molto difficile. Il ritorno alla Lazio? Ora non penso al mio futuro. Sono completamente concentrato qui. Ho un contratto con una squadra e continuerò lì la preseason, poi dovremo prendere una decisione. Sono sotto contratto e lo farò.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: