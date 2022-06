Serie A, ecco Lecce, Cremonese e Monza: i precedenti della Lazio con le neopromosse

E’ da poco terminata la stagione 2021/2022, ma si pensa già alla prossima, tra calciomercato e le feste delle neopromosse. La prossima stagione non troveremo Cagliari, Venezia e Genoa, che saranno sostituite da Lecce, Cremonese e Monza. Ecco i precedenti con le nuove arrivate in Serie A.

LECCE

Il Lecce è senza dubbio la squadra più affrontata tra le tre. I precedenti sono ben 41 tra amichevoli, Coppa Italia, gare di Serie B e di Serie A. La prima gara contro i giallorossi si è svolta nella stagione 1975/76 e si è trattata di un’amichevole terminata 2-2. L’ultimo incontro è decisamente più recente e risale alla stagione 2019/2020: in quell’occasione il Lecce si è imposto per 2—1, con Babacar e Lucioni che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Caicedo. Nel complesso, i precedenti con i pugliesi sorridono alla Lazio, che ha collezionato 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

CREMONESE

Lazio e Cremonese si sono incontrate meno volte, per la precisione 25, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. L’ultimo incontro è stato proprio quello di gennaio 2020 in Coppa Italia, in cui la Lazio ha vinto per 4-0 con gol di Patric, Parolo, Immobile e Bastos. La prima sfida, invece, risale alla stagione 1929/30. Da quel momento in poi, la Lazio ha portato a casa la vittoria per 12 volte, ha pareggiato in 7 occasioni e perso in 6.

MONZA

Il Monza è la squadra che la Lazio ha affrontato di meno tra le tre neopromosse, eppure è quella con cui ha i precedenti in negativo. Biancorossi e biancocelesti si sono incrociati esclusivamente in Serie B tra gli anni 60 e gli anni 80 (prima sfida nella stagione 1961/62, ultima nell’85/86), per un totale di 16 incontri. La Lazio è riuscita a imporsi solo 4 volte, quindi nel 25% delle partite. Il Monza ha portato i punti a casa in 5 occasioni, mentre in 7 si è trovato il pareggio.

