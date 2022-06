CdS | Nazionale, la replica della Lazio: “Siamo stupiti, Zaccagni e Lazzari non stavano bene”

Muriqi ed Escalante: fuori dal progetto biancoceleste. Richiesti in Spagna.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, la Lazio spera di cederli per poter dare il via al mercato estivo. Entrambi i giocatori hanno ben figurato da gennaio in poi: Muriqi è stato decisivo per la salvezza del Maiorca, Escalante non è riuscito a salvare l’Alaves ma il suo rendimento è stato di altissimo livello. Il Cadice è pronto a investire 3-4 milioni per il 29enne argentino, arrivato a parametro zero due anni fa dall’Eibar.

Su Muriqi è forte il pressing del Maiorca. Le società avevano fissato il riscatto a 12 milioni, ma gli spagnoli stanno chiedendo uno sconto. Di un paio di milioni si può fare, ma non di più, perché altrimenti a Formello correrebbero il rischio di iscrivere alla voce Muriqi una minusvalenza nel bilancio. Le parti sono in contatto e stanno trattando, la Lazio però ha fretta. Lotito ha chiesto a Tare di velocizzare le cessioni e cominciare ad accontentare Sarri in entrata.

