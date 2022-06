ESCLUSIVA | Memorial Guerini, Ludwig: “Non volevo mancare, deve essere un giorno di divertimento, è quello che avrebbe voluto”

Da ieri è in corso al Centro Sportivo Spes Montesacro il Memorial Daniel Guerini, torneo organizzato in ricordo del giovane centrocampista della Lazio Primavera venuto a mancare prematuramente a marzo 2021 in seguito ad una tragedia stradale. A seguire l’evento anche l’ex biancoceleste Stephen Makinwa, intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it: “Siamo qui in ricordo di Guero, è una vicenda che ha toccato non soltanto i tifosi laziali ma di cui tutti i genitori hanno sofferto. E’ bello essere qui con tanti giovani che ci tenevano a partecipare“.

L’ex attaccante ed attuale procuratore sportivo ora segue il figlio che è il terzino destro dell’Under 13 laziale: “So l’importanza della storia della Lazio, io a lui do il mio supporto ma è proprio lui che ci tiene a fare bene. Se gli ho trasmesso la lazialità? Penso di sì, anche se non è scontato che un ragazzo diventi della Lazio per il percorso che ha avuto il padre; lui comunque l’ha scelta da solo, anche se penso di avergli trasmesso io questo primo amore. Io sono un tifoso biancoceleste, sono rimasto qui a vivere e seguo sempre la squadra; tengo ad altri club con cui ho giocato, ma sicuramente di più alla Lazio. Il più bel ricordo? Giocare in Champions“.

Infine un commento sulla Lazio di Sarri: “Penso che la squadra abbia le capacità per arrivare sempre in Champions, deve essere questo l’obiettivo. Spero che il prossimo anno si potrà arrivare, noi tifosi ora possiamo solo augurarci questo“.

