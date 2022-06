Memorial Daniel Guerini, i risultati del torneo

Siamo giunti all’ultima delle tre giornate del Memorial Daniel Guerini, evento organizzato in ricordo del centrocampista biancoceleste scomparso in quel fatale incidente stradale. Ecco come si è concluso il torneo: Lazio e ASD Totti Soccer School sono state eliminate ai gironi, la finale per il terzo e quarto posto tra AS Roma e Torino FC è stata invece vinta dai granata, mentre la finale è stata vinta dall’ASD SPES Montesacro ai danni dell’ACF Fiorentina.

