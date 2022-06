Rafa Nadal vince il Roland Garros 2022, arrivano i complimenti di Luis Alberto e Reina | FOTO

Questo pomeriggio, in quel di Parigi, in Francia, il tennista Rafael “Rafa” Nadal ha conquistato il Roland Garros 2022. Per lo spagnolo è il 14esimo Open di Francia vinto in altrettante finali disputate. Dopo il successo di Nadal, attraverso i propri profili social, sono arrivati i complimenti di due calciatori della Lazio, entrambi spagnoli: Luis Alberto, attraverso una Stories sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato l’immagine di Nadal con il messaggio: “14 finali, 14 titoli del Roland Garros. 22 titoli del Grande Slam. Leggendario”. Successivamente Pepe Reina, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcune immagini del campione spagnolo, con la dedica: “E la vita va avanti allo stesso modo…La tua tenacia fa da apripista, rendendo possibile l’impossibile. Grazie per il tuo tennis. Grazie per i tuoi valori. Grazie per il tuo esempio. Grazie per essere storia del mondo. Vamos Rafa!”.

Y la vida sigue igual…tu tenacidad marca el camino, haciendo posible lo imposible. Gracias por tu tenis. Gracias por tus valores. Gracias por tu ejemplo. Gracias por ser historia mundial. ¡ ! #RolandGarros pic.twitter.com/DhqPjvMcQn — Pepe Reina (@PReina25) June 5, 2022

