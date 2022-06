CdS | Attesa Cabral, la Lazio punta ad acquistarlo

Prima di partire per le vacanze, Alessio Romagnoli è tornato a Nettuno dalla sua famiglia dove quando era bambino sognava di giocare con la maglia della Lazio. I suoi amici continuano a chiedergli: “Allora vieni alla Lazio?” ma lui si trova costretto a rispondere che purtroppo sono ancora lontani. Si pensava si potesse chiudere in poco tempo, invece è diventata una telenovela. I motivi sono principalmente due: la distanza economica e Acerbi. Per quanto riguarda la prima, inizialmente si trattava di una lontananza enorme, colmata da Lotito che ha alzato la proposta. Il secondo motivo è, invece, il nodo principale. La cessione di Acerbi sbloccherebbe l’acquisto di Romagnoli, ma venderlo non è semplice. La Juventus ci sta pensando per sostituire Chiellini, ma anche l’Inter è pronta in caso di partenza di Bastoni. Il punto è che di concreto non c’è nulla. Romagnoli intanto è alla finestra, sta ricevendo offerte (tra cui quella del Valencia) e altre le sta declinando senza pensarci troppo. A un mese dal ritiro pre-campionato non sa ancora se farà parte del gruppo di Sarri.

Oltre all’ex Milan, la Lazio deve comprare un altro centrale. Come prima scelta c’è Chust del Real Madrid, anche perché costa meno di Casale del Verona. E’ in programma anche un incontro con l’Atalanta per Carnesecchi: Sarri lo aspetta a braccia aperte e si può chiudere con un prestito oneroso più diritto di riscatto a 12-13 milioni. In alternativa si può prendere Vicario a 10.

Lo riporta La Repubblica.

