La Lazio alla ricerca di un nuovo portiere. Gli acquisti in porta dal 2004 ad oggi

Lazio-Hellas Verona è stata l’ultima gara giocata da Strakosha con la maglia della Lazio, con il portiere albanese che si libererà a zero. Questo porterà la Lazio ad intervenire sulla situazione portieri, con il solo Reina al momento scelto come secondo. Uno dei nomi più spendibili per il prossimo titolare biancoceleste è quello di Marco Carnesecchi, fresco di promozione in Serie A con la Cremonese, tornato alla base all’Atalanta. Aspettando di conoscere il prossimo numero uno che Sarri avrà a disposizione, andiamo a ripercorrere gli acquisti in porta fatti dalla Lazio nell’era Lotito.

2005-2006 – Arriva dal Treviso Ballotta a titolo gratuito, che riuscì a stabilire il primato di anzianità in Serie A. Oltre a lui a gennaio l’acquisto di un giovane Samir Handanovic, arrivato in prestito dall’Udinese, ma trova spazio solamente nell’ultima sfida stagionale.

2006-2007 – A luglio arriva dalla Ternana Tommaso Berni, preso in prestito oneroso e riscattato a gennaio alla cifra di 1,5 milioni di euro. Oltre a Berni arriva dall’Envigado anche Libis Arenas per 800 mila euro, salvo poi tornare a gennaio in prestito alla sua ex squadra.

2007-2008 – In estate arriva Fernando Muslera, prelevato per tre milioni di euro dal Montevideo Wanderers. Resterà alla Lazio fino al 2011, salvo poi divenire una colonna dell’Uruguay e della sua nuova squadra, il Galatasaray.

2008-2009 – A Roma arriva Juan Pablo Carrizo, portiere argentino arrivato per 7,5 milioni di euro dal River Plate. Era stato acquistato nel 2007, ma viene tesserato nel 2008: è la cifra più alta spesa per un singolo acquisto dall’inizio dell’era Lotito.

2009-2010 – Dal Catania arriva a titolo gratuito Albano Bizzarri, che resterà a Roma fino al 2013. Andrà via da Roma con due trofei sollevati: la Supercoppa Italiana nel 2009 e il 26 maggio 2013 contro la Roma.

2011-2012 – In estate arriva a Roma Federico Marchetti, uno dei migliori portieri dell’era Lotito, arrivato dal Cagliari per una cifra poco superiore ai cinque milioni di euro.

2012-2013 – Arriva nel 2012 un giovanissimo Strakosha, che diventerà il terzo portiere della prima squadra. Dopo un anno di prestito alla Salernitana, a settembre 2016 esordisce da titolare con la prima squadra. Saluta nel 2022 dopo essersi aggiudicato due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa. Con la Primavera aveva invece conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa.

2013-2014 – Dal Kalmar arriva l’albanese Etrit Berisha per una cifra vicina ai 400 mila euro. Rimarrà alla Lazio fino al 2016, periodo in cui ha difeso la porta biancoceleste in Champions League, con la doppia sfida al Bayer Leverkusen.

2015-2016 – Dal Rijeka arriva Vargic a 2,6 milioni dal Rijeka, un’esperienza decisamente infelice che lo porterà a lasciare la Lazio nel 2020.

2018-2019 – A titolo gratuito arriva Proto dall’Olympiakos, che firma un contratto triennale. Si ritira nel 2021.

2020-2021 – Dal Milan arriva Reina a titolo gratuito, andando a ritagliarsi con il tempo un grande spazio che lo porta ad essere titolare nel 2020-21 e nel 2021-2022.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: