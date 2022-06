Zaccagni al lavoro per recuperare dall’infortunio in Nazionale – FOTO

Ha fatto molto discutere quanto insinuato su Lazzari e Zaccagni nei giorni scorsi a seguito dell’abbandono del ritiro di Coverciano con la Nazionale: una situazione prontamente chiarita sia dalla società che dai giocatori stessi con i “fatti”. Non a caso quest’oggi il terzino si è recato in Paideia per i controlli. Dall’altra parte Zaccagni ha invece pubblicato una storia tramite il proprio profilo Instagram in cui sta facendo degli esercizi per riprendersi al più presto dai problemi che lo hanno allontanato dal ritiro con la Nazionale.

