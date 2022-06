Calciomercato Lazio, trovato l’accordo con Ilic del Verona

Ieri il portiere della Nazionale U21 Marco Carnesecchi ha subito un infortunio alla spalla del quale non era ancora chiara l’entità. Secondo quanto riportato da Notizie.com si tratterebbe di una lussazione completa alla spalla. Nelle prossime ore potrebbe tornare in Italia dove con l’Atalanta decideranno se iniziare la riabilitazione o se operarsi. Non una buona notizia in quanto, solitamente, per questi infortuni il recupero è di circa 4 mesi. In questo caso, dunque, il suo rientro potrebbe essere direttamente dopo il mondiale.

La Lazio, di conseguenza, potrebbe così cambiare strategia: essendo indisponibile il portiere su cui si voleva puntare, Vicario potrebbe essere la prima scelta dei biancocelesti. La Lazio potrebbe così riprendere i colloqui per il portiere che nella passata stagione ha fatto bene com l’Empoli. Dall’altra parte, invece, Carnesecchi potrebbe rimanere all’Atalanta fino al suo ritorno in campo, dove coglierà eventuali occasioni sul mercato.

