CorSera | Lazio, Lotito in Lega e incontri di mercato: passi avanti per Casale

I presidenti e i dirigenti dei club di Serie A sono sfilati in via Rosellini, a Milano, uno dopo l’altro. L’assemblea di Lega, di questi tempi, si trasforma in un mercato a cielo aperto. Ovviamente si parla dentro gli uffici, ma si parla eccome. Claudio Lotito era a Milano e ovviamente ha approfittato dell’occasione: assente, per l’Atalanta, il presidente Antonio Percassi, ma a rappresentare il club nerazzurro era il direttore generale Umberto Marino. La Lazio e l’Atalanta si riaggiorneranno: alla Lazio piace tanto un nerazzurro (il portiere Marco Carnesecchi, che si è infortunato a una spalla con la Nazionale Under 21), l’Atalanta invece prenderebbe volentieri Lazzari che però nella seconda metà della stagione appena conclusa è stato un elemento insostituibile per Sarri. L’allenatore, lontano dall’afa di Milano, attende che la società batta un colpo.

L’occasione di ieri, per Lotito, è stata quella di incontrare il collega del Verona, Maurizio Setti, con cui il rapporto è ottimo da tempo, come dimostrato peraltro dalla riuscita dell’operazione-Zaccagni registrata l’estate scorsa. Non appena si sbloccherà la questione dell’indice di liquidità (con le cessioni o con un’immissione di denaro), la Lazio vorrebbe farne un’altra simile per prendere il difensore Nicolò Casale e andare quindi a occupare la casella lasciata libera dal brasiliano Luiz Felipe. Prestito oneroso adesso, riscatto tra un anno, proprio come fu con Zaccagni. Più complicato, sempre sull’asse Lazio-Verona, l’affare legato a un altro giocatore che piace tanto al club biancoceleste (ma non solo): il centrocampista Ivan Ilic, ora con la nazionale serba insieme a Milinkovic-Savic: per il classe 2001 servono almeno dieci milioni, se ne riparlerà in caso di cessione di un big, anche perché un cifra simile (tra cartellino e bonus) la Lazio la investirà per Marcos Antonio, a oggi l’unica novità per la seconda Lazio di Sarri.

Non basta, anche perché la società ha necessità assoluta di consegnare al tecnico almeno tre nuovi innesti sin dai primi giorni di ritiro. Tre come i giocatori andati in scadenza: Marcos Antonio sostituirà Leiva, Casale (o Chust del Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito al Cadice) farà lo stesso con Luiz Felipe, infine il portiere, con Carnesecchi che resta l’obiettivo numero uno per rimpiazzare Strakosha. Tra i vertici di Lazio e Verona, invece, non si sarebbe parlato di Lasagna: questo perché per quello che riguarda l’attaccante ci sono un sogno e un obiettivo alla portata. Il sogno si chiama Dries Mertens: c’era anche De Laurentiis a Milano ma il Napoli, in questo momento, non ha potere di trattativa tra club visto che il contratto del giocatore belga è in scadenza, L’obiettivo alla portata è invece quello del direttore sportivo Tare di dare un’altra chance a Cabral, arrivato a gennaio e utilizzato pochissimo da Sarri. CorriereDellaSera

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: