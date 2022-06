Infortunio Carnesecchi, il ct Nicolato: “Domani non sarà in campo, poi le valutazione mediche”

Domani sera l’Italia Under 21 proseguirà il suo cammino all’Europeo di categoria, affrontando la Svezia terza nel girone. In conferenza stampa il ct Nicolato ha dato aggiornamenti sull’infortunio di Marco Carnesecchi, uno degli obiettivi del mercato della Lazio. Ecco le sue parole. “L’unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita, poi ci saranno delle valutazioni mediche, non so ancora dire se sarà a disposizione poi per la partita di Ascoli contro l’Irlanda“. Lo riporta Notizie.com.

