Tennis, svelato il nuovo calendario ATP: novità per gli Internazionali di Roma

La stagione è ormai giunta al termine e le Società calcistiche sono già al lavoro per il campionato che verrà. Il calciomercato non è ancora iniziato, ma molti club hanno già piazzato i propri colpi sia in entrata che in uscita. Tra le file della Lazio, tiene banco la questione cessioni, fondamentale per l’acquisto di nuovi giocatori. Tra i giocatori dati come partenti, c’è Vedat Muriqi, ceduto in prestito al Mallorca a gennaio. Il kosovaro sembra aver lasciato il segno in Spagna, segnando 5 gol e fornendo 3 assiti. Il giocatore in estate farà ritorno in biancoceleste e prenderà parte al ritorno di Auronzo. La Lazio vorrebbe cederlo, e il Mallorca sarebbe interessato ad un suo acquisto definitivo ma a determinate condizioni. Lo conferma il Ds del club spagnolo Pablo Ortells, che sulle frequenze di Deportes Cope Baleares ha dichiarato: “Stiamo parlando con la Lazio. Faremo tutto il possibile per riprendere Muriqi”.

Pablo Ortells reitera la posición del Mallorca sobre la vuelta de Vedat Muriqi: Estamos en conversaciones con la Lazio. Haremos todo lo posible por traer a Muriqi. pic.twitter.com/KcpVAkqjgm — Deportescopebaleares (@deportescopebal) June 9, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: