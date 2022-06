Buon compleanno Matuzalém: l’ex centrocampista della Lazio compie 42 anni | FOTO

Il primo anno di Sarri sulla panchina della Lazio si è chiuso con un quinto posto, ovvero qualificazione alla fase a girone dell’Europa League 2022/2023. Ora l’obiettivo è lavorare bene sul fronte calciomercato per mettere a disposizione del Comandante biancoceleste una squadra ancora più attrezzata per la prossima stagione. Ai microfoni di Lazio Style Channel, nel giorno del suo compleanno, è intervenuto Angelo Adamo Gregucci, ex difensore biancoceleste. Dalla stagione conclusa lo scorso maggio alla rosa biancoceleste, passando per il calciomercato e mister Sarri. Ecco le sue parole: “L’anno della Lazio è stato positivo considerando le difficoltà generate inizialmente dal cambio in panchina. Forse mi sarei aspettato qualcosa in più dall’Europa League, ma la stagione rimane positiva. Ora ci attende un’annata di conferma e servirà un mercato importante tenendo conto che varierà la spina dorsale della squadra.

I giocatori bravi forniscono buone prestazioni qualsiasi sia lo spartito tattico, Milinkovic e Luis Alberto hanno le qualità per farlo. Il serbo è il centrocampista migliore in assoluto per l’inserimento, mentre lo spagnolo è molto bravo nel servire in profondità i compagni.

Sarri la scorsa stagione aveva bisogno di consolidare i nuovi meccanismi con il tempo, quest’anno invece si partirà con uno stile di gioco già chiaro e ciò rappresenta un vantaggio”.

