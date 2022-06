Carnesecchi, il club biancoceleste è in attesa: i dettagli

Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, il portiere Marco Carnesecchi rimane comunque nel mirino del club laziale. Come riporta Il Tempo, quest’oggi il classe 2000 si opererà a Villa Stuart, i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi. Ci sono sia aspetti positivi che negativi. Se da una parte il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non avrebbe a disposizione il titolare per la preparazione e l’inizio del campionato, dall’altra il presidente Lotito potrebbe strappare un accordo più vantaggioso rispetto a una settimana fa. I colloqui con l’Atalanta erano già ben avviati, ora però la situazione è cambiata. Le pretese del club bergamasco devono per forza di cose abbassarsi: è possibile proseguire con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma a una cifra più bassa rispetto ai 18 milioni richiesti da Percassi. Per convincere l’Atalanta si potrebbe inserire una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Carnesecchi ha ribadito più voltw il suo desiderio di giocare nella Capitale: per lui sarebbe un grande balzo di carriera dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione con la Cremonese. In alternativa la Lazio andrebbe su Vicario, appena riscattato dall’Empoli per 9 milioni.

