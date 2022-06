CdS | Sergej richiesto dalla Premier senza Champions

Finora non sono arrivate offerte ufficiali per Sergej Milinković-Savić perché le manifestazioni d’interesse si spengono quando viene quantificato il prezzo minimo per tentare un approccio con il presidente biancoceleste: 65 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport, è la cifra massima che lo staff del Sergente pensa si possa chiedere. A queste cifre in tanti sarebbero disposti a chiudere, ma Lotito non vuole sentirne parlare. Il valore tecnico di Sergej è riconosciuto: è stato il miglior centrocampista dei 5 campionati top europei. Eppure, quando qualche società si fa avanti, fa pesare il fatto che ha 27 anni, il contratto in scadenza tra due anni e che non proviene dalla Champions. Questo è il prezzo che deve pagare il calciatore serbo, tutte pretese per offrire meno. In Italia non ci sono sbocchi, solo in Premier e in Francia. Nei mesi scorsi dall’Inghilterra era rimbalzata una indiscrezione secondo cui i Magpies progettavano un’offerta di 80 milioni. Ma Milinkovic se deve lasciare la Lazio vuole andare in top club. Ora Sergej è in nazionale, ha realizzato il gol contro la Slovenia, ieri ha giocato contro la Svezia in Nations League. La rosa di Maurizio Sarri andrà ad Auronzo dal 5 luglio sera, il Sergente si aggregherà in corsa a meno che non arrivino sorprese.

