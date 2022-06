Giuseppe De Mita: “Con Lotito un legame familiare anche se non andiamo d’accordo. Ho orgoglio nell’essere Laziale”

L’ex addetto stampa e direttore generale della Lazio Giuseppe De Mita è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del suo rapporto con il presidente biancoceleste Claudio Lotito anche in base a quanto il patron della Lazio sta dicendo nelle ultime interviste. Queste le sue parole: “C’è stata la necessità di un distacco dalla Lazio vista la modalità traumatica con cui mi sono diviso dal club. Conosco Lotito da sempre, c’è un legame famigliare che ci unisce. Devo dire che caratterialmente siamo molto distanti, non siamo andati molto d’accordo. Detto questo, ho un approccio giusto nel giudicare quello che vedo, bisogna riconoscergli anche dei pregi. La Lazio è una realtà importante del nostro campionato, malgrado i limiti di spesa negli anni ha sempre mantenuto un livello oltre le aspettative. E‘ una società sana, ha un certo peso politico, ha fatto divertire. Era bello sentirsi della Lazio a prescindere dalle emozioni che ognuno di noi possa avere nei confronti della società. Ho riacquisito l’orgoglio di essere laziale e sono legato a molte persone che sono nel club. Poi è chiaro che ci sono cose in cui non mi identifico. La Lazio ha un patrimonio enorme, se viene preso nel modo giusto neanche i club del Nord hanno queste potenzialità. Ma il problema di Lazio e Roma è che non sanno incanalare il valore aggiunto di questo ambiente nell’interesse della squadra

